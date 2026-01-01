Reinigungslösungen für den Arbeitsplatz | Kärcher

Entdecken Sie die Leistung von Scheuersaugmaschinen – die ideale Reinigungslösung für all Ihre Böden! Sie sind schneller, kostensparender und gründlicher als die manuelle Reinigung, sparen Zeit, Mittel und schonen die Umwelt.

Unsere benutzerfreundlichen und wartungsarmen Maschinen sind perfekt auf Ihren Bodentyp und Ihre Reinigungsbedürfnisse abgestimmt. Ob kleines Geschäft, Gastronomie, Supermarkt oder große Flächen wie Flughäfen und Produktionshallen – wir bieten die effizienteste Lösung. Von 30 bis 30.000 m² finden Sie bei uns die passende Maschine.

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