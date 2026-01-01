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    Reinigungslösungen für den Arbeitsplatz | Kärcher

    Reinigungslösungen für den Arbeitsplatz

    Suchen Sie die passende Reinigungslösung für Ihr Unternehmen? Bei Kärcher wissen wir, wie wichtig ein sauberer Arbeitsplatz – sowohl innen als auch außen – für die Produktivität, Sicherheit und das Image Ihres Unternehmens ist. Entdecken Sie unser breites Spektrum an innovativen und zuverlässigen Maschinen, die all Ihren Reinigungsbedürfnissen gerecht werden. Unsere Maschinen sind mit den neuesten Technologien ausgestattet und bieten Effizienz, Langlebigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit. Vertrauen Sie auf unser Team erfahrener Profis für Beratung und Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Reinigungslösung, basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen.Darüber hinaus bieten wir umfassenden Service und Support, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen stets optimal funktionieren. Verbessern Sie die Reinigungseffizienz Ihres Unternehmens mit Kärcher!

    scrubber

    Scheuersaugmaschinen

    Entdecken Sie die Leistung von Scheuersaugmaschinen – die ideale Reinigungslösung für all Ihre Böden! Sie sind schneller, kostensparender und gründlicher als die manuelle Reinigung, sparen Zeit, Mittel und schonen die Umwelt.

    Unsere benutzerfreundlichen und wartungsarmen Maschinen sind perfekt auf Ihren Bodentyp und Ihre Reinigungsbedürfnisse abgestimmt. Ob kleines Geschäft, Gastronomie, Supermarkt oder große Flächen wie Flughäfen und Produktionshallen – wir bieten die effizienteste Lösung. Von 30 bis 30.000 m² finden Sie bei uns die passende Maschine.

    Verbessern Sie Ihre Reinigungsroutine noch heute! Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung oder eine Produktdemonstration vor Ort.

    Zu den Scheuersaugmaschinen
    Kehr- und Kehrsaugmaschine

    Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Entdecken Sie die unübertroffene Leistung der Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen! Sie sind flexibel im Einsatz und außerordentlich effizient. Vereinfachen Sie Ihre Kehraufgaben mühelos dank der einfachen Bedienung und der perfekten Reinigungsergebnisse.

    Bei Kärcher finden wir das ideale Modell für Ihre Reinigungsanforderungen, egal ob es sich um handgeführte Kehrmaschinen oder industrielle Aufsitzkehrmaschinen handelt. Unsere Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen erfüllen höchste Erwartungen an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

    Kärcher bietet zudem eine Vielzahl an Antriebsarten – Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Elektro – um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Erleben Sie noch heute die Kraft von Kärcher und eine neue Dimension der Sauberkeit!

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    KIRA range

    Reinigungsroboter

    Optimieren Sie Arbeitsabläufe, entlasten Sie Teams und steigern Sie die Produktivität. Der Gebäudereinigungssektor steht vor Herausforderungen: Fachkräftemangel, hohe Personalfluktuation und immer komplexere Reinigungsaufgaben. Unsere Antwort darauf ist Kärcher Intelligent Robotic Application – kurz KIRA, die Reinigungsroboter von Kärcher.

    Lernen Sie jetzt die revolutionäre KIRA B 50 oder KIRA B 200 Roboter-Scheuersaugmaschinen und den fortschrittlichen KIRA CV 50 Roboter-Staubsauger von Kärcher kennen. Diese innovativen Roboter bieten unübertroffene Reinigungsleistung und Komfort.

    Möchten Sie selbst erleben, wie diese Roboter Ihre Reinigungsroutine verbessern können? Fordern Sie noch heute eine unverbindliche Demonstration vor Ort an!

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    KOSTENLOSE BERATUNG DURCH UNSERE PRODUKTSPEZIALISTEN

    Füllen Sie bitte unten Ihre Daten aus. Unsere Reinigungsberater werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin bei Ihnen vor Ort zu vereinbaren. So finden wir gemeinsam heraus, welche Reinigungslösung am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt. Warten Sie nicht länger – lassen Sie uns Ihnen bei Ihren Reinigungsherausforderungen helfen!