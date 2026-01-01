T-Range | Kärcher

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Die Trockensauger der neuen Kärcher T-Range vereinen ergonomisches Design mit echter Nachhaltigkeit. Sie arbeiten nahezu geräuschlos und liefern dabei exzellente Reinigungsergebnisse. Die Geräte bestehen aus 45 Prozent recyceltem Kunststoff und werden ressourcenschonend hergestellt. Mit hervorragender Saugleistung, umfassendem Zubehör und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen sie höchste Ansprüche an Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die modular aufgebauten Sauger sind langlebig und robust, dank stabilem Fahrgestell, widerstandsfähigem Gehäuse, schützenden Bumpern und großen Laufrädern. Die leistungsstarken Kärcher Battery Power+-Akkus mit 36 Volt sorgen für lange Laufzeiten bei den akkubetriebenen Modellen. Dank eines Arbeitsgeräuschs von nur 52 dB(A) bei den kabelgebundenen Varianten eignen sich die ultraleisen Geräte ideal für den Einsatz in lärmempfindlichen Bereichen wie Hotels oder Krankenhäusern.
Eine gute Bilanz: gefertigt aus 45 Prozent Rezyklat. Der Energiebedarf für das Gerät wird bereits bei der Fertigung deutlich reduziert und der Bedarf an wertvollen Rohstoffen minimiert. Der Einsatz von nachhaltigem Recyclingmaterial spart bis zu 2,0 Kilogramm Neukunststoff pro Einheit.
Das ergonomische, schlanke Design, der komfortable Tragegriff und das geringe Gewicht ermöglichen körpernahes Tragen der Geräte. Der kompakte Aufbau sorgt für Arbeitssicherheit, entlastet Hände und Rücken und beugt gesundheitlichen Beschwerden vor. Der ergonomische Krümmer erleichtert das Saugen und liegt gut in der Hand.
Im Rahmen der neuen T-Range führen wir kabelgebundene Geräte mit reduziertem Energieverbrauch ein (500 W statt 700 W). Bei akkubetriebenen Modellen verlängert sich die Laufzeit im eco!efficiency-Modus erheblich bei einem verringerten Geräuschpegel.
Die kabelgebundenen Ausführungen der neuen T-Range haben einen außergewöhnlich geringen Geräuschpegel von nur 52 dB(A). Die niedrige Geräuschemission sorgt für ergonomisches Arbeiten und eignet sich ideal für Daytime Cleaning, auch in lärmsensiblen Bereichen.
Diese Technologie bietet durch den elektronisch gesteuerten Antrieb zahlreiche Vorteile, wie etwa eine höhere Effizienz und Leistung bei geringerem Stromverbrauch. Das führt zu einer deutlich verlängerten Lebensdauer des Saugers.
Mit dem HEPA-14-Filter (DIN EN 1822:2019) werden Partikel und Viren wie SARS-CoV-2 zuverlässig aus der Raumluft entfernt. Durch den hohen Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 Prozent können höchste Sicherheitsstandards gewährleistet werden.
Die neue Kärcher T-Range setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, indem sie umweltfreundliche Materialien und innovative Produktionstechnik kombiniert. Die Geräte bestehen zu 45 Prozent aus Rezyklat, einem recycelten, postindustriellen Kunststoff. Dadurch werden in der Fertigung bis zu 2,0 Kilogramm reiner Kunststoff pro Gerät eingespart. Postindustrielles Rezyklat ist ein wertvolles Material, das aus Produktionsresten wie Ausschuss, Verschnitt und Überschuss gewonnen und in den Kreislauf zurückgeführt wird. Die Abfallmenge auf Deponien wird reduziert, natürliche Ressourcen werden eingespart und die Umwelt wird geschont. Das umweltbewusste Material senkt den Energieverbrauch in der Produktion und reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen erheblich.
Auch die äußeren Werte zählen: Die Geräte der T-Range sind nicht nur nachhaltig produziert, sondern auch umweltfreundlich verpackt. Halbe Sachen gibt es für uns nicht. Deshalb besteht unsere Verpackung aus 80 Prozent recyceltem Karton – ohne Kunststoffbeschichtung. So kann die Kartonage guten Gewissens in den Kreislauf für weiteres Papierrecycling zurückgeführt werden. Mit der T-Range zeigen wir, wie technologische Innovation und ökologische Verantwortung über den gesamten Produktions- und Anwendungszyklus Hand in Hand gehen können – nachhaltig, innovativ und neu gedacht.
Die neue Kärcher T-Range erfüllt höchste Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation. Sie verbindet umweltfreundliche Materialien mit energieeffizienter Reinigungstechnologie. Die Geräte sparen insbesondere während der Nutzung große Mengen an Energie und CO2 ein – für eine wirtschaftliche Reinigung mit gutem Gewissen. Darüber hinaus ermöglichen die akkubetriebenen Bp-Modelle im eco!efficiency-Modus eine besonders energiesparende Reinigung: So lassen sich auf 1000 Quadratmeter Reinigungsfläche etwa 1,46 kWh Strom einsparen – das entspricht dem Energieverbrauch für 18 Tassen frisch gebrühter Kaffee pro Stunde.* Gleichzeitig wird der Ausstoß von Treibhausgasen um bis zu 53 Prozent reduziert.
Weniger Energieverbrauch bedeutet eine geringere Umweltbelastung und wirtschaftliche Einsparungen in einem Schritt. Mit der T-Range bietet Kärcher eine umweltfreundliche Lösung für professionelle Anwendungen, die aktiv zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beiträgt und Ressourcen schont – für eine nachhaltigere Zukunft.
*eco!efficiency-Modus im Vergleich zum Standard, Energieeinsparung pro Stunde ca. 0,42 kWh. Die Werte können je nach Anwendung sowie Anwendungen und Akkutyp variieren. Emissionen berechnet auf Basis des Energiebedarfs pro Quadratmeter in der Nutzungsphase (eco!efficiency vs. Standard).
Eine für alles: Die neue T-Range überzeugt durch ihre innovative Modulbauweise und sorgt für maximale Flexibilität. Sie umfasst 2 kabelgebundene und 2 akkubetriebene Gerätevarianten mit einem Behältervolumen von 10 oder 15 Litern – perfekt an die speziellen Reinigungsanforderungen professioneller Anwender angepasst. Doch damit nicht genug: Die Modularität der T-Range geht dabei über die einzelnen Modelle hinaus. Köpfe und Behälter lassen sich vollständig und flexibel austauschen und an unterschiedliche Aufgaben anpassen. Das modulare System ermöglicht außerdem einen schnellen und bedarfsgerechten Wechsel des Zubehörs, sodass Sie stets das passende Equipment zur Hand haben. Dank dieser durchdachten Modulbauweise lassen sich auf einer einzigen Plattform eine Vielzahl an Ausführungen realisieren.
Nachhaltig und stark: Die neue modulare T-Range überzeugt durch eine klare Botschaft: Sie ist umweltfreundlich und innovativ. Die Geräte bestehen zu 45 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Mit dieser Reihe setzen wir auf echte Nachhaltigkeit, außergewöhnliche Saugkraft und Langlebigkeit. Durch den Einsatz von Recyclingmaterial reduzieren wir den Energieaufwand bei der Herstellung, schonen wertvolle Rohstoffe und sparen pro Gerät bis zu 2,0 Kilogramm Neukunststoff ein. Der verwendete Recyclingkunststoff stammt aus Produktionsabfällen wie Ausschuss, Verschnitt und Überschuss. So wird Müll vermieden und natürliche Ressourcen werden eingespart. Dabei bleibt die Qualität der robusten T-Range kompromisslos erhalten: Der Recyclingkunststoff bietet dieselben hervorragenden Eigenschaften wie Neukunststoff.
Ergonomie im Handumdrehen: Die neue modulare T-Range überzeugt durch ein schlankes und ergonomisches Design, das zahlreiche Vorteile bietet. Dank ihrer besonders kompakten Bauweise lassen sich die Geräte problemlos aufbewahren und eignen sich optimal auch für knappe Abstellflächen. Das ergonomische Design erleichtert zudem den Transport, da die Geräte bequem und körpernah getragen werden können. Dadurch reduzieren sich die körperliche Belastung und Ermüdung. Das Zubehör sowie alle Funktionen sind dank des durchdachten Designs schnell und einfach zugänglich. Mit der T-Range haben Sie stets alles griffbereit, was Sie für eine effiziente Reinigung benötigen.
Genau hinhören: Die neue modulare T-Range überzeugt durch ihre ultraleisen kabelgebundenen Modelle mit nur 52 dB(A) und ist damit deutlich leiser als alle bisherigen Geräte. Dank eines effizienten Motors sowie spezieller Kapselung und Befestigung sind die Geräte besonders geräuscharm. Das ermöglicht Daytime Cleaning in lärmsensiblen Umgebungen, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Die T-Range eignet sich ideal für den Einsatz in Büros, öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Pflegeheimen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und überall dort, wo eine geringe Lautstärke gefordert ist.
Alles im Griff: Das innovative Design der neuen T-Range ermöglicht es, Zubehörteile wie beispielsweise die Fugen- oder Polsterdüse je nach Modell direkt im Saugkopf zu verstauen. Die Zubehöre können durch die Integrierung am Saugkopf während des Transports nicht verloren gehen und sind jederzeit leicht zugänglich. Der klappbare Griff optimiert nicht nur den Stauraum, sondern erleichtert auch den Transport erheblich. Das schlanke Design ermöglicht einen ergonomischen und mühelosen Transport des Geräts. Mit integriertem Zubehör und klappbarem Griff setzt die T-Range neue Standards für einfache Handhabung und leichte Zugänglichkeit bei Reinigungsgeräten.
Aber sicher: Unsere neue T-Range ist je nach Modell bereits mit einem leistungsstarken HEPA-14-Filter ausgestattet oder kann optional auf HEPA-14 nachgerüstet werden. Diese Filtertechnologie bewährt sich seit Jahrzehnten in medizinischen und biowissenschaftlichen Einrichtungen. Die HEPA-14-Filter reduzieren effektiv die Ausbreitung von Partikeln und Mikroorganismen wie Viren und Bakterien in der Luft. HEPA H14 ist nach DIN EN 1822:2019 und DIN EN 60335-2-69 zugelassen und fängt sogar kleinste Partikel, wie COVID-19-Viren, zuverlässig ab. Die T-Range leistet so einen wertvollen Beitrag zur Luftreinhaltung und zum Gesundheitsschutz – für eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung für Reinigungspersonal und Kunden.
Effizienz auf der Rolle: Die kabelgebundenen Modelle der neuen T-Range sind für mehr Komfort und Effizienz mit einem praktischen, manuellen Kabelaufroller ausgestattet. Das 12 Meter lange Kabel lässt sich in Sekunden aufrollen, sodass Sie ohne Verzögerung effizient weiterarbeiten können und keine Zeit verlieren – das mühsame Entwirren gehört der Vergangenheit an. Das steckbare Netzkabel ist leicht und schnell austauschbar, sodass Stillstandszeiten minimiert werden und ein unterbrechungsfreier Reinigungsprozess ermöglicht wird. Der smarte Kabelaufroller spart Zeit, steigert die Produktivität und passt sich jeder Reinigungsaufgabe mühelos an.
Längere Akkulaufzeit, leise im Betrieb: Der eco!efficiency-Modus der neuen T-Range ermöglicht einen besonders energiesparenden und geräuscharmen Betrieb bei akkubetriebenen Modellen. Diese Technologie wurde speziell für maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch entwickelt und sorgt so für eine längere Akkulaufzeit. Mit unserem Battery Power+ 36/75 Akku sind bis zu 68 Minuten Reinigungszeit mit einer Aufladung möglich – ideal für lange Einsätze ohne Unterbrechung. Zusätzlich reduziert der eco!efficiency-Modus das Betriebsgeräusch, sodass die Geräte auch tagsüber ohne Störgeräusche eingesetzt werden können.
Starke Leistung: Die akkubetriebenen Modelle der neuen T-Range nutzen unsere leistungsstarke 36-Volt-Akkuplattform, die für maximale Effizienz und lange Laufzeiten sorgt. Für optimale Leistung empfehlen wir den Einsatz unserer Battery Power+-Akkus.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Akkulaufzeit (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)
“Der Sauger wurde wirklich vermisst, als er für einen kurzen Check ins Prüflabor zurückgebracht wurde. Wir hatten noch einen anderen Kärcher-Akkusauger (T 9/1 Bp). Unsere Mitarbeiter bevorzugen den neuen Sauger. Der neue Sauger ist so leise, dass ich sogar im Frühstücksraum saugen kann, wenn noch Gäste im Raum sind.”