Wo im Gelände um Bestzeiten gekämpft wird, gehören Schlamm und Staub untrennbar dazu. Doch Mountainbiken ist mehr als nur der Kampf gegen die Elemente – es ist die Faszination, die Natur und die eigenen Grenzen zu bezwingen. Damit das Equipment dabei dauerhaft Topleistungen bringen kann, ist Kärcher seit 2025 als stolzer Cleaning Partner Teil der UCI Mountainbike Weltcup Familie.

Bei ausgewählten Veranstaltungen sind wir direkt vor Ort aktiv und sorgen mit unseren professionellen Reinigungslösungen dafür, dass Mensch und Maschine wieder strahlen. Egal ob rasante Downhill-Abfahrten, technische Enduro-Stages oder schweißtreibende Cross-Country-Runden: Wir befreien die Bikes zuverlässig von den Spuren des Training und Wettkampfs. So schaffen wir perfekte Voraussetzungen für die Mechaniker und den nächsten Start – denn wir kümmern uns um die Sauberkeit, damit sich die Athleten voll auf ihren Erfolg konzentrieren können.

Bei diesen Events der Weltcup Serie machen wir die Bikes als Cleaning Partner bereit für die nächste Bestzeit:

01. – 03. Mai: Race of South Korea, Südkorea

22. – 24. Mai: Nove Mesto Na Morave, Tschechien

11. – 14. Juni: Saalfelden-Leogang Salzburgerland, Österreich

19. – 21. Juni: Lenzerheide, Schweiz

03. – 05. Juli: La Thuile Valle D'Aosta, Italien

21. – 23. August: Les Gets - Haute Savoie, Frankreich

25. – 27. September: Whistler Mountain Bike Park British Columbia, Kanada