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    UCI Mountainbike Weltcup 2026 | Kärcher

    UCI Mountainbike Weltcup Serie

    Kärcher ist offizieller Partner der UCI Mountainbike Weltcup Serie. Seit 2025 sind wir bei ausgewählten Events live dabei und sorgen mit unserer Reinigungstechnik für saubere Bikes.

    Harte Rennen, saubere Bikes

    Wo im Gelände um Bestzeiten gekämpft wird, gehören Schlamm und Staub untrennbar dazu. Doch Mountainbiken ist mehr als nur der Kampf gegen die Elemente – es ist die Faszination, die Natur und die eigenen Grenzen zu bezwingen. Damit das Equipment dabei dauerhaft Topleistungen bringen kann, ist Kärcher seit 2025 als stolzer Cleaning Partner Teil der UCI Mountainbike Weltcup Familie.

    Bei ausgewählten Veranstaltungen sind wir direkt vor Ort aktiv und sorgen mit unseren professionellen Reinigungslösungen dafür, dass Mensch und Maschine wieder strahlen. Egal ob rasante Downhill-Abfahrten, technische Enduro-Stages oder schweißtreibende Cross-Country-Runden: Wir befreien die Bikes zuverlässig von den Spuren des Training und Wettkampfs. So schaffen wir perfekte Voraussetzungen für die Mechaniker und den nächsten Start – denn wir kümmern uns um die Sauberkeit, damit sich die Athleten voll auf ihren Erfolg konzentrieren können.

     

    Bei diesen Events der Weltcup Serie machen wir die Bikes als Cleaning Partner bereit für die nächste Bestzeit:

    01. – 03. Mai: Race of South Korea, Südkorea

    22. – 24. Mai: Nove Mesto Na Morave, Tschechien

    11. – 14. Juni: Saalfelden-Leogang Salzburgerland, Österreich

    19. – 21. Juni: Lenzerheide, Schweiz

    03. – 05. Juli: La Thuile Valle D'Aosta, Italien

    21. – 23. August: Les Gets - Haute Savoie, Frankreich

    25. – 27. September: Whistler Mountain Bike Park British Columbia, Kanada

    Zum offiziellen Rennkalender

    Mountainbike-Disziplinen

    Cross Country

    Cross Country Olympisch (XCO)

    Dies ist die klassische olympische Disziplin des Mountainbikens. Die Rennen finden auf einem Rundkurs statt, der mehrfach durchfahren wird und einen Wechsel aus Anstiegen und Abfahrten bietet. Die Strecke beinhaltet natürliche Hindernisse wie Wurzeln und Steine. XCO erfordert von den Fahrern sowohl eine sehr hohe Ausdauer als auch technisches Fahrkönnen.

    Cross Country Short Track (XCC)

    Cross Country Short Track (XCC)

    Der Short Track ist eine verkürzte und sehr intensive Variante des Cross Country. Gefahren wird auf einem deutlich kürzeren Rundkurs, der oft breiter und weniger technisch ist als beim XCO. Die Renndauer beträgt meist nur etwa 20 Minuten. Durch die hohe Geschwindigkeit stehen hier Sprintfähigkeit und taktisches Verhalten im Vordergrund.

    Enduro

    Enduro

    Enduro ist ein Format, das den Fokus auf die Abfahrt legt, aber körperliche Fitness voraussetzt. Ein Rennen besteht aus mehreren gezeiteten Bergab-Sektionen („Stages“). Die Verbindungswege zwischen diesen Sektionen müssen die Fahrer meist aus eigener Kraft (bergauf) bewältigen; diese Zeit fließt jedoch nicht in die Wertung ein. Das Ziel ist es, der schnellste Fahrer in der Summe aller Abfahrten zu sein.

    Downhill

    Downhill (DH)

    Dies ist ein reines Zeitfahren bergab. Die Strecke führt ausschließlich talwärts und ist mit Hindernissen wie Wurzeln, Steinen und Sprüngen versehen. Die Fahrer starten einzeln und versuchen, den Kurs so schnell wie möglich zu bewältigen. Es geht hierbei rein um Geschwindigkeit und technische Beherrschung des Rades im schwierigen Gelände.

    Bring back the WOW to your bike – Die Kärcher Bike Cleaning Station

    Saubere Bikes sind nach dem Einsatz ein Muss. Als Cleaning Partner sorgen wir mit professionellem Equipment für saubere Bikes. In den Cleaning Boxen kommen druckreduzierte Hochdruckreiniger zum Einsatz. Dank des extra kurzen Strahlrohres werden alle Stellen am Bike gut erreicht und die ergonomische EASY!Force-Pistole sorgt für ermüdungsfreies und zielsicheres Arbeiten. Die spezielle Düse reduziert den Wasserdruck auf sanfte 27 bar. Dies ermöglicht eine schonende und sichere Reinigung selbst an empfindlichsten Stellen wie Lagern und Dichtungen. Gleichzeitig handeln wir konsequent nachhaltig: Das anfallende Schmutzwasser wird direkt in den Boxen aufgefangen und fachgerecht entsorgt, um die Natur zuverlässig zu schützen.

    cleaning station
    UCI MTB Leogang cleaning
    CR 6
    CR6

    Unsere Highlights für die mobile Reinigung Ihres Bikes im Überblick.

    Fahrradfahren macht Spaß, ist umweltfreundlich und gut für die Gesundheit. Wer möglichst lange Freude an seinem Mountainbike,Rennrad, City- oder E-Bike haben möchte, sollte es regelmäßig reinigen und pflegen. Mit dem richtigen Gerät und dem passenden Zubehör geht’s schnell und einfach – egal ob vor der Garage, im Garten oder unterwegs.

    Vergleich

    Geräte für die Fahrradreinigung

    OC 3 Foldable

    OC 4 + Bike

    OC 6-18 Premium Battery

    OC Handheld Compact

    OC 7-18 Handheld

    Einsatzgebiet

    unterwegs / zuhause

    unterwegs / zuhause

    unterwegs / zuhause

    unterwegs / zuhause

    unterwegs / zuhause

    Mobilität

    Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank integriertem Akku und Wassertank.

    Mit dem großen, 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach mobil gereinigt werden, unabhängig von Wasser- oder Stromanschlüssen.

    Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank 18 V Battery Power-Wechselakku und 12 l Wasser Trolley.Alternativ auch mit dem Gartenschlauch nutzbar.

    Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank integriertem Akku und im Lieferumfang enthaltenen Ansaugschlauch.

    Unabhängig vom Strom- und Wasseranschluss dank 18V Battery Power Wechselakku und dem beiliegendem Saugschlauch. Alternativ mit dem Gartenschlauch nutzbar.

    Reinigungsleistung

    Niederdruck 5 bar

    Niederdruck 7 bar

    Mitteldruck (max. 24 bar Wasserdruck für die effiziente und gründliche Reinigung zwischendurch)

    Mitteldruck 6 bis max. 15 bar einstellbar

    Mitteldruck 11 bis 24 bar einstellbar

    Eignung für die Fahrradreinigung

    Insbesondere für die schnelle Reinigung unterwegs.Sehr schonende Reinigung und dank Niederdruck auch für empfindliche Oberflächen geeignet.Akku-Laufzeit max. 15 Minuten.Besonderheit: faltbarer Wassertank, wodurch das Gerät sehr platzsparend verstaut werden kann.

    Die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Minuten ermöglicht es, mehrere verschmutzte Objekte (z. B. Fahrräder) gründlich zu reinigen.Sehr schonende Reinigung und dank Niederdruck auch für empfindliche Oberflächen geeignet.

    Für die gründliche Reinigung unterwegs oder zuhause.Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck für eine schonende Reinigung des Fahrrads.Das Wasser reicht für 3 bis 5 stärker verschmutzte Fahrräder.

    Für die schnelle und gründliche Reinigung unterwegs oder zuhause.Sehr geringer Platzverbrauch, dank klappbarem Griff.Schaumdüse im Lieferumfang enthalten für noch gründlichere Reinigung.

    Für die schnelle und effiziente Reinigung unterwegs oder zuhause. Druckstufe kann eingestellt werden. Schaumdüse im Lieferumfang enthalten für noch gründlichere Reinigung.

    Rückblick 2025

    UCI

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