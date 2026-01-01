Von zahlreichen Vorteilen profitieren: jetzt kaufen, mieten oder leasen.
Mit den leitungsgebundenen Wasserspendern von Kärcher bieten Sie Mitarbeitenden, Kunden, Besuchern oder Schülern natürlich schmeckendes Wasser in exzellenter, gefilterter Qualität direkt aus der Leitung. Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
- Patentiertes Hygienesystem, ohne den Einsatz von Chemikalien
- Geringer Energieverbrauch
- Wirtschaftliches und umweltschonendes Trinkvergnügen
- Direkt aus der Leitung, ohne Gallonen
- Full-Service-Pakete
- Bis zu 6 Wasserarten inkl. Heißwasseroption z. B. für Tee
- Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit