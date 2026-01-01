Der Klimaschutz ist heute wichtiger denn je und betrifft uns alle. Wir bei Kärcher sind stolz darauf, mit gutem Beispiel voranzugehen und wurden dafür 2023 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Bereich „Ressourcen“ ausgezeichnet.



Wussten Sie, dass die Wahl der Trinkwasserversorgung einen großen Einfluss auf die CO₂-Bilanz eines Unternehmens hat? Faktoren wie Herstellung, Recycling der Behältnisse, Transport und Stromverbrauch spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sollten ökologische Aspekte bei der Auswahl der Trinkwasserversorgung berücksichtigt werden.

Analyse der CO₂-Emissionen:

Eine Studie der TU Darmstadt verglich den CO₂-Ausstoß von drei Trinkwasserversorgungsarten: Gallonensysteme, Flaschenwasser-Automaten und die WPD 100-Wasserspender von Kärcher. Bei einem täglichen Verbrauch von 1,5 Litern gekühltem, stillem Wasser pro Person und 30 Mitarbeitenden sparen die WPD 100-Wasserspender im Vergleich zu Flaschenwasser-Automaten mehr als 1,6 Tonnen CO₂ ein. Die CO₂-Emissionen eines WPD 100 entsprechen nur etwa 16,4 % der Emissionen eines Gallonenwassersystems.