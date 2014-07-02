1-ступенчатая удлинительная трубка
Удлинительная трубка (1 ступень) удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми бытовыми принадлежностями Kärcher.
Особенности и преимущества
Удлиняет струйную трубку на 0,4 м.
- Для очистки труднодоступных мест, например на большой высоте
Компактность
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,259
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,31
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|446 x 45 x 45
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.