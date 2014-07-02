2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1

2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.

2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1. Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх).

Особенности и преимущества
Коннектор с двумя выходами
  • Для подсоединения внутрееней резьбы с внутренней резьбой. Можно использовать как один так и 2 выхода
Гибкая установка
  • Оптимальное соединение шлангов и труб
Установка без использования инструментов.
  • Нет необходимости в использовании специальных инструментов для подключения
Оптимальное соединение
  • Безопасное соединение без подтекания воды
Спецификации

Технические характеристики

Размеры 1" – 1"
Размер резьбы G1
Диаметр 1″
Цвет черный
Масса (кг) 0,063
Масса (с упаковкой) (кг) 0,098
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 80 x 128 x 40

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026