Этот адаптер позволяет легко и надежно присоединять к инновационному пистолету EASY!Force, а также аппаратам высокого давления, оснащенным разъемом EASY!Lock, шланги высокого давления с разъемом M 22 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.