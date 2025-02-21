Адаптер 6 TR22IG-M22AG
Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом
Этот адаптер позволяет легко и надежно присоединять к инновационному пистолету EASY!Force, а также аппаратам высокого давления, оснащенным разъемом EASY!Lock, шланги высокого давления с разъемом M 22 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,142