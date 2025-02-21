Адаптер 6 TR22IG-M22AG

Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом

Этот адаптер позволяет легко и надежно присоединять к инновационному пистолету EASY!Force, а также аппаратам высокого давления, оснащенным разъемом EASY!Lock, шланги высокого давления с разъемом M 22 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,142
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
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