Адаптер 7 M18IG-TR20AG
Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой
Этот адаптер обеспечивает быстрое и надежное присоединение сопел, моечных щеток или приспособлений для очистки поверхностей, оснащенных разъемом EASY!Lock, к струйным трубкам с разъемом M 18 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,187