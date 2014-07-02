Адаптер для насосов, G1

Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1

Адаптер для насосов.Наружная резьба G1, наружная резьба G1

Особенности и преимущества
Соединительный адаптер
  • Адаптер для быстрого соединения внутренней резьбы с насосом с такой же резьбой
Оптимальное соединение
  • Безопасное соединение без подтекания воды
Установка без использования инструментов.
  • Нет необходимости в использовании специальных инструментов для подключения
Спецификации

Технические характеристики

Размеры 1" – 1"
Размер резьбы G1
Диаметр 1″
Цвет черный
Масса (кг) 0,024
Масса (с упаковкой) (кг) 0,039
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 35 x 75 x 35

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

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