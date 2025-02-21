Адаптер M
Адаптер для подключения всех пистолетов (пистолет М, 96, 97) к новым струйным трубкам. Совместим с аппаратами высокого давления Kärcher начиная с 2010 г.в.
Kärcher предлагает решение и для своих моделей прежних лет выпуска (до 2010 г.): адаптер M позволяет присоединять предлагаемые в настоящее время принадлежности к пистолетам систем M, 96 и 97.
Особенности и преимущества
Адаптер для старых пистолетов высокого давления до 2010 г.
- Аксессуар между пистолетом и струйной трубкой
Новый дизайн
- Очень удобна в применении.
Комплексное армирование
- Делает работу с аппаратом высокого давления удобной и стабильной.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,057
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,069
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|105 x 42 x 42
Совместимая техника
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.