Адаптер M

Адаптер для подключения всех пистолетов (пистолет М, 96, 97) к новым струйным трубкам. Совместим с аппаратами высокого давления Kärcher начиная с 2010 г.в.

Kärcher предлагает решение и для своих моделей прежних лет выпуска (до 2010 г.): адаптер M позволяет присоединять предлагаемые в настоящее время принадлежности к пистолетам систем M, 96 и 97.

Особенности и преимущества
Адаптер для старых пистолетов высокого давления до 2010 г.
  • Аксессуар между пистолетом и струйной трубкой
Новый дизайн
  • Очень удобна в применении.
Комплексное армирование
  • Делает работу с аппаратом высокого давления удобной и стабильной.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,057
Масса (с упаковкой) (кг) 0,069
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 105 x 42 x 42
Совместимая техника
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025