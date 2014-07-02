Аппараты высокого давления
Пистолеты
Струйные трубки
Многопозиционные сопла
Мощные сопла Kärcher
Резьбовой разъем для сопла / дистанционная насадка
Шланги высокого давления
- Стандартные
- Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон
- Долговечные (Longlife 400)
- Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон
- Для пищевой промышленности
- Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон
- Долговечный, для пищевой промышленности
- Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон
- Специальные шланги
Приспособления для очистки полов и плоских поверхностей
- Очиститель поверхностей FR Classic
- Приспособление для очистки твердых поверхностей
- Приспособление для очистки твердых поверхностей FR 30
- Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME
- Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50
- Комплекты сопел для разных аппаратов
- Сопла для FRV
- Сопла для FRV Classic
- Адаптер для аппаратов высокого давления
- Очиститель поверхностей FRV 30 ME
- Очиститель твердых поверхностей FR 50 Me