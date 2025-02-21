Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м
Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|40
|Температура (°C)
|макс. 150
|Макс. давление (бар)
|250
|Масса (с упаковкой) (кг)
|52
Scope of supply
- Барабан для шланга
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.