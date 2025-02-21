Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы, 20 м

Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.

Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Температура (°C) макс. 150
Макс. давление (бар) 200
Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 13,15

Scope of supply

  • Барабан для шланга
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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