Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы, 20 м
Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.
Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Температура (°C)
|макс. 100
|Макс. давление (бар)
|200
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|13,3
Scope of supply
- Барабан для шланга
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