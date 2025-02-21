Автоматический барабан для шланга, лакированный, 20 м
Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,2
Scope of supply
- Барабан для шланга
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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