Боковые щетки для влажного мусора

Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.

Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Щетки подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.

Особенности и преимущества
Специальная щетина (смесь стандартной щетины и щетины втрое большей жесткости)
  • Увеличенное трение для отделения и заметания влажного мусора.
  • Надежное заметание мелкозернистого мусора.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серый
Масса (кг) 0,236
Масса (с упаковкой) (кг) 0,462
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 252 x 252 x 51
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка дорожек
  • Влажный мусор
