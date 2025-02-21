Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Щетки подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.