Боковые щетки для влажного мусора
Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.
Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Щетки подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.
Особенности и преимущества
Специальная щетина (смесь стандартной щетины и щетины втрое большей жесткости)
- Увеличенное трение для отделения и заметания влажного мусора.
- Надежное заметание мелкозернистого мусора.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,236
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,462
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|252 x 252 x 51
Области применения
- Очистка дорожек
- Влажный мусор