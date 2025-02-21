В комплект входит основная щетка для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме подметания высококачественная основная щетка гарантирует оптимальную очистку большинства напольных покрытий, в частности керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ, линолеума или ковров с коротким ворсом. Щетка легко устанавливается или снимается для очистки или замены.