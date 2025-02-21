Брызговик для роликовой щетки 500

Брызговик с креплением липучкой для вращающейся цилиндрической щетки. Прозрачная пленка обеспечивает видимость щетки и одновременно защиту от разлетающихся брызг воды.

Брызговик из прозрачной пленки, обеспечивающий хорошую видимость вращающейся цилиндрической щетки в процессе чистки, очень легко устанавливается на ее привод и так же легко снимается благодаря креплению липучкой. Надежно защищающий оператора от промокания во время очистки фасада, брызговик улучшает также ее результат за счет того, что вода стекает по поверхности и смывает с нее частицы грязи.

Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) 40
Масса (с упаковкой) (кг) 0,925

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Прекрасно подходит для чистки фасадов и солнечных батарей
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