Брызговик из прозрачной пленки, обеспечивающий хорошую видимость вращающейся цилиндрической щетки в процессе чистки, очень легко устанавливается на ее привод и так же легко снимается благодаря креплению липучкой. Надежно защищающий оператора от промокания во время очистки фасада, брызговик улучшает также ее результат за счет того, что вода стекает по поверхности и смывает с нее частицы грязи.