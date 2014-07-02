Бумажные фильтр-мешки KFI 222
2-слойные прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации. В комплект входят 5 мешков.
Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса WD 2.
Особенности и преимущества
Два слоя
- Устойчив к разрывам
- Большая вместимость
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,266
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,335
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 120 x 7
Области применения
- Сухой мусор