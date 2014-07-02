Бумажные фильтр-мешки KFI 222

2-слойные прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации. В комплект входят 5 мешков.

Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса WD 2.

Особенности и преимущества
Два слоя
  • Устойчив к разрывам
  • Большая вместимость
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,266
Масса (с упаковкой) (кг) 0,335
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 120 x 7
Области применения
  • Сухой мусор
