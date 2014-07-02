Бумажные фильтр-мешки KFI 252

2-слойные прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации. В комплект входят 5 мешков.

2-слойные бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации. Надежно задерживают пыль и отличаются высокой прочностью на разрыв. В комплект входят 5 мешков.

Особенности и преимущества
Два слоя
  • Устойчив к разрывам
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,335
Масса (с упаковкой) (кг) 0,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 150 x 8
Области применения
  • Сухой мусор
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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