Бумажные фильтр-мешки KFI 252
2-слойные прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации. В комплект входят 5 мешков.
2-слойные бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации. Надежно задерживают пыль и отличаются высокой прочностью на разрыв. В комплект входят 5 мешков.
Особенности и преимущества
Два слоя
- Устойчив к разрывам
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,335
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 150 x 8
Области применения
- Сухой мусор