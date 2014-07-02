Бытовой комплект к пылесосам WD

Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая насадка для пола, подходящая для очистки ковров и твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечивающая бережную очистку обивки мебели и автомобильных сидений.

Переключаемая насадка для сухой уборки и насадка для мягкой мебели, входящие в комплект принадлежностей для уборки в доме, прекрасно подходят для выполнения в нем самых разнообразных уборочных работ. Насадка для пола с ножным переключателем режимов пригодна для очистки как ковровых, так и твердых напольных покрытий. Практичная насадка для мягкой мебели позволяет бережно очищать обивку.

Особенности и преимущества
Переключаемая насадка для сухой уборки подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Переключаемая насадка с возможностью парковки на аппарате
Насадка для мягкой мебели для бережной очистки текстильной обивки
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,534
Масса (с упаковкой) (кг) 0,69
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 267 x 100 x 125
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Ковровые напольные покрытия
  • Твердые напольные покрытия
  • Обивка
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026