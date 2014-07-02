Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм сочетает превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Она прекрасно подходит для очистки керамогранита (в особенности в сочетании с чистящим средством RM 743).