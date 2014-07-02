Цилиндрическая щетка, Мягкий, белый, 300 мм

Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.

Цилиндрическая щетка (мягкая, белая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 300 мм. Подходит для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Длина (мм) 300
Степень жесткости Мягкий
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,27
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026