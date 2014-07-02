Цилиндрическая щетка, Мягкий, белый, 300 мм

Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.