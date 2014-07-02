Цилиндрическая щетка, очень мягкий, белый, 350 мм
Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 350 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.
Очень мягкая цилиндрическая щетка белого цвета, длиной 350 мм, с износостойкой звездообразной муфтой. Рекомендуется для чистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Длина (мм)
|350
|Степень жесткости
|очень мягкий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,854