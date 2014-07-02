Цилиндрическая щетка, очень мягкий, белый, 400 мм

Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.