Цилиндрическая щетка, очень мягкий, белый, 400 мм
Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.
Цилиндрическая щетка (очень мягкая, белая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 400 мм. Подходит для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Длина (мм)
|400
|Степень жесткости
|очень мягкий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,028