Цилиндрическая щетка (средней жесткости, красная) с износостойким звездчатым поводком, длиной 300 мм. Подходит для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. и на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.