Цилиндрическая щетка, средний, красный, 300 мм
Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ, Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.
Цилиндрическая щетка (средней жесткости, красная) с износостойким звездчатым поводком, длиной 300 мм. Подходит для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. и на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|красный
|Длина (мм)
|300
|Степень жесткости
|средний
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,278