Цилиндрическая щетка, средний, красный, 300 мм

Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ, Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.

Цилиндрическая щетка (средней жесткости, красная) с износостойким звездчатым поводком, длиной 300 мм. Подходит для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. и на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет красный
Длина (мм) 300
Степень жесткости средний
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,278
Совместимая техника
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