Цилиндрическая щетка, средний, красный, 350 мм

Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 350 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.