Цилиндрическая щетка (профилированная, средней жесткости, оранжевая) с износостойким звездчатым поводком и щетиной разной длины, длиной 350 мм. Подходит для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.