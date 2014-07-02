Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 350 мм

Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, оранжевая. Длина 350 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.

Цилиндрическая щетка (профилированная, средней жесткости, оранжевая) с износостойким звездчатым поводком и щетиной разной длины, длиной 350 мм. Подходит для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет оранжевый
Длина (мм) 350
Тип щетки высокий/низкий
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,9
Совместимая техника
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