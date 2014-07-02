Цилиндрическая щетка (жесткая, зеленая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 400 мм. Рекомендуется для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.