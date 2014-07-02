Жесткая цилиндрическая щетка, зеленого цвета, длиной 638 мм, с износостойкой звездообразной муфтой. Рекомендуется для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.