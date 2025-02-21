Cloth set for flexible hand nozzle
Салфетки для гибкой ручной насадки изготовлены из высококачественного микроволокна – для эффективного отделения и сбора грязи. Удобная замена салфеток без контакта с грязью благодаря системе крепления застежкой-липучкой.
Две входящие в комплект салфетки из высококачественного микроволокна позволяют отделять и собирать стойкие загрязнения в ванной и на кухне. Они легко справляются даже с сильными загрязнениями на варочной панели. Удобная система крепления застежкой-липучкой надежно фиксирует салфетку на ручной насадке, а также позволяет быстро заменять салфетку без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Высококачественная салфетка из микроволокнаСалфетка прекрасно впитывает грязь и обеспечивает высокое качество очистки благодаря особой петельчатой структуре. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучкиЧтобы прикрепить салфетку к ручной насадке, ее нужно всего лишь прижать. Во время работы салфетка не соскальзывает.
Язычок на салфеткеОтсутствие контакта с грязью при замене салфетки: удерживая салфетку за язычок, нужно снять ручную насадку движением вверх.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (кг)
|0,011
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,062
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 65 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Умывальник
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Душевая кабина/ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Варочные панели
- Духовка
- Кухонные вытяжки