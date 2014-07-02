Дисковка щетка, средний, красный, 385 мм
Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет - красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.
Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет - красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|красный
|Степень жесткости
|средний
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,124