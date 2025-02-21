eco!Booster 120
Прекрасное решение для очистки чувствительных поверхностей: насадка eco!Booster, на 50 % повышает производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher и позволяет благодаря этому экономить воду, энергию и время.
Просто, быстро и экономично – уникальное решение для эффективной и тщательной очистки чувствительных поверхностей. Насадка eco!Booster на 50 % повышает производительность очистки по сравнению с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher и обеспечивает тем самым экономию 50 % воды и энергии. Это было подтверждено независимым испытательным институтом. Таким образом, гарантируется быстрая и тщательная очистка с экономией времени и ресурсов. За счет равномерного воздействия струи обеспечиваются исключительно эффективное удаление загрязнений и возможность без опасений очищать чувствительные поверхности, например лакированные или деревянные. Кроме того, насадка eco!Booster впечатляет удобством использования: производительность очистки увеличивается, а воспринимаемый уровень шума уменьшается на 25 % по сравнению с очисткой веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher. Насадка eco!Booster 120 подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2 и K 3.
Особенности и преимущества
Повышенная на 50 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
- Быстрая, тщательная и экологичная уборка.
Повышенная на 50 % эффективность использования воды*
- Экономия воды.
- * Исходя из увеличенной на 50 % площади, которая может быть очищена при равном расходе энергии и воды в сравнении с веерной струей Kärcher Standard.
Повышенная на 50 % энергоэффективность*
- Экономия энергии.
- * Исходя из увеличенной на 50 % площади, которая может быть очищена при равном расходе энергии и воды в сравнении с веерной струей Kärcher Standard.
Значительное (до 25 %) снижение уровня шума (по слуховому восприятию)**
- Менее раздражающий шум во время работы.
- **По сравнению с воспринимаемым уровнем шума при чистке веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher. Точное значение может варьироваться в зависимости от используемого аппарата.
Очень широкий спектр применения
- Прекрасно подходит для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или лакированных.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 2 и K 3.
- Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,23
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,337
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|452 x 104 x 42
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Фасады небольших домов
- Изгороди
- Очистка площадей вокрог дома и сада
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.