eco!Booster 145

Прекрасное решение для очистки чувствительных поверхностей: насадка eco!Booster, на 50 % повышающая производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher и позволяющая благодаря этому экономить воду, энергию и время.

Просто, быстро и экономично – уникальное решение для эффективной и тщательной очистки чувствительных поверхностей. Насадка eco!Booster на 50 % повышает производительность очистки по сравнению с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher и обеспечивает тем самым экономию 50 % воды и энергии. Такое преимущество было подтверждено исследованием, произведенным независимой испытательной организацией. Благодаря этому гарантируется быстрая и тщательная очистка с экономией времени и ресурсов. За счет равномерного воздействия струи обеспечиваются исключительно эффективное удаление загрязнений и возможность без опасений очищать чувствительные поверхности, например лакированные или деревянные. Кроме того, насадка eco!Booster повышает комфорт при выполнении работ: при более высокой производительности очистки воспринимаемый уровень шума уменьшается на 25 % по сравнению с очисткой веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher. Для удаления стойких загрязнений насадку можно снять со струйной трубки. Насадка eco!Booster 180 подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 5.

Особенности и преимущества
Повышенная на 50 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
  • Быстрая, тщательная и экологичная уборка.
Повышенная на 50 % эффективность использования воды*
  • Экономия воды.
  • * Исходя из увеличенной на 50 % площади, которая может быть очищена при равном расходе энергии и воды в сравнении с веерной струей Kärcher Standard.
Повышенная на 50 % энергоэффективность*
  • Экономия энергии.
  • * Исходя из увеличенной на 50 % площади, которая может быть очищена при равном расходе энергии и воды в сравнении с веерной струей Kärcher Standard.
Значительное (до 25 %) снижение уровня шума (по слуховому восприятию)**
  • Менее раздражающий шум во время работы.
  • **По сравнению с воспринимаемым уровнем шума при чистке веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher. Точное значение может варьироваться в зависимости от используемого аппарата.
Съемная насадка
  • Гибкие возможности применения и хранения.
Отсоединение насадки одной рукой при помощи кнопок разблокирования
  • Легкое и удобное отсоединение.
Очень широкий спектр применения
  • Прекрасно подходит для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или лакированных.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 5
  • Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,365
Масса (с упаковкой) (кг) 0,485
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 615 x 108 x 51

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

eco!Booster 145
eco!Booster 145
eco!Booster 145
eco!Booster 145

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Фасады небольших домов
  • Изгороди
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025