По сравнению с мощным соплом Kärcher сопло eco!Booster обеспечивает увеличение производительности по площади на 50 процентов. Оно отлично подходит для очистки легко повреждаемых поверхностей, таких как оштукатуренные фасады или деревянные стены. Кроме того, за счет увеличенной ширины сопла можно повысить эффективность, что означает снижение расхода электроэнергии и воды. Сопло eco!Booster подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с подогревом и без подогрева воды (до 85 °C), совместимо с разъемом EASY!Lock и имеет размер 045. Принцип действия этой революционной конструкции основан на том, что воздух всасывается и направляет струю воды. Таким образом, за короткое время достигается превосходный результат очистки, что имеет принципиальное значение в таких областях, как строительство или мойка автомобилей.