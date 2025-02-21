eco!Booster TR 045

eco!Booster с увеличенной на 50 % производительностью по площади по сравнению с мощным соплом Kärcher; подходит для очистки чувствительных поверхностей. Для аппаратов высокого давления с подогревом и без подогрева воды (размер сопла 045).

По сравнению с мощным соплом Kärcher сопло eco!Booster обеспечивает увеличение производительности по площади на 50 процентов. Оно отлично подходит для очистки легко повреждаемых поверхностей, таких как оштукатуренные фасады или деревянные стены. Кроме того, за счет увеличенной ширины сопла можно повысить эффективность, что означает снижение расхода электроэнергии и воды. Сопло eco!Booster подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с подогревом и без подогрева воды (до 85 °C), совместимо с разъемом EASY!Lock и имеет размер 045. Принцип действия этой революционной конструкции основан на том, что воздух всасывается и направляет струю воды. Таким образом, за короткое время достигается превосходный результат очистки, что имеет принципиальное значение в таких областях, как строительство или мойка автомобилей.

Особенности и преимущества
Повышенная на 50 % производительность очистки в сравнении с веерной струей
  • Быстрая, тщательная и экологичная уборка.
Повышенная на 50 % эффективность использования воды*
  • Экономия воды.
Повышенная на 50 % энергоэффективность*
  • Экономия энергии.
Очень широкий спектр применения
  • Прекрасно подходит для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или лакированных.
Спецификации

Технические характеристики

Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 45
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,533
eco!Booster TR 045
eco!Booster TR 045

Видео

Области применения
  • Чистка фасадов
  • Применение в коммунальном хозяйстве, например, для чистки фасадов и заборов.
  • Мойка автомобилей
  • Уборка в животноводческих помещениях
Оригинальные запасные части

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