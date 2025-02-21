Filter
Для оптимальных результатов уборки: комплект из 2 высококачественных сменных фильтров для робота-пылесоса RCV 2.
В комплект входят 2 сменных фильтра для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме всасывания высококачественный фильтр обеспечивает оптимальный результат уборки, задерживая большую часть пыли. Материал фильтра допускает промывку, что значительно облегчает его очистку.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,006
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,038
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 62 x 8