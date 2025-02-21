В комплект входят 2 сменных фильтра для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме всасывания высококачественный фильтр обеспечивает оптимальный результат уборки, задерживая большую часть пыли. Материал фильтра допускает промывку, что значительно облегчает его очистку.