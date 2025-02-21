Filter set AF 30
Высокая пропускная способность в сочетании с эффективностью: комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 30, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.
Комплект фильтров H13 с высокой долей активированного угля и антибактериальным покрытием надежно очищает воздух от содержащихся в нем вредных примесей. Эффективность фильтрации составляет 99,95 % для частиц диаметром 0,3 мкм. Фильтры задерживают пыль (в т. ч. тонкую), аэрозольные частицы и микроорганизмы, включая вирусы. Кроме того, антибактериальное покрытие материала фильтра уничтожает микроорганизмы, а слой активированного угля устраняет запахи и задерживает пары химикатов, летучие органические соединения и прочие вредные вещества.
Особенности и преимущества
Фильтр H13
- Фильтр H13 для надежного задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
- Эффективность фильтрации 99,95 %.
Доля активированного угля
- Для связывания запахов и паров химических веществ.
Спецификации
Технические характеристики
|Упаковочная единица (шт.)
|2
|Масса (кг)
|0,904
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,039
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|357 x 178 x 80
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Области применения
- Внутренние помещения