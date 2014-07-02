Фильтр для золы и крупного мусора состоит из 20-литрового металлического бака и эластичного металлического всасывающего шланга длиной 1 м. Фильтрация осуществляется при помощи мелкоячеистой проволочной сетки. Этот фильтр рекомендуется для удаления золы из каминов, грилей, отопительных или банных печей и т. д., а также для сбора крупного мусора.