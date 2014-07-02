Фильтр для золы / крупного мусора Basic

Фильтр для золы и крупного мусора подходит как для очистки каминов, грилей, отопительных и банных печей, так и для сбора различного крупного мусора.

Фильтр для золы и крупного мусора состоит из 20-литрового металлического бака и эластичного металлического всасывающего шланга длиной 1 м. Фильтрация осуществляется при помощи мелкоячеистой проволочной сетки. Этот фильтр рекомендуется для удаления золы из каминов, грилей, отопительных или банных печей и т. д., а также для сбора крупного мусора.

Особенности и преимущества
Сделан из металла
  • Надежный, долговечный.
  • Огнеупорная
  • Для золы
Мелкопоритсая сетка
  • Для сбора пепла и крупного мусора
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 2,427
Масса (с упаковкой) (кг) 2,984
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 320 x 380
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Камины, печи
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Уборка в мастерской
Оригинальные запасные части

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