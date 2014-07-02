Фильтр для золы / крупного мусора Basic
Фильтр для золы и крупного мусора подходит как для очистки каминов, грилей, отопительных и банных печей, так и для сбора различного крупного мусора.
Фильтр для золы и крупного мусора состоит из 20-литрового металлического бака и эластичного металлического всасывающего шланга длиной 1 м. Фильтрация осуществляется при помощи мелкоячеистой проволочной сетки. Этот фильтр рекомендуется для удаления золы из каминов, грилей, отопительных или банных печей и т. д., а также для сбора крупного мусора.
Особенности и преимущества
Сделан из металла
- Надежный, долговечный.
- Огнеупорная
- Для золы
Мелкопоритсая сетка
- Для сбора пепла и крупного мусора
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,427
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,984
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 320 x 380
Области применения
- Камины, печи
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Уборка в мастерской
Оригинальные запасные части
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