Фильтр для золы / крупного мусора Premium

Фильтр для золы и крупного мусора в версии Premium (с фильтром тонкой очистки) для очистки каминов, грилей, отопительных и банных печей, а также сбора различного крупного мусора.

Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Для очистки каминов, грилей, банных печей, а также поглощения крупного мусора. Для любых бытовых пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.

Особенности и преимущества
Сделан из металла
  • Надежный, долговечный.
  • Огнеупорная
  • Для золы
Фильтр сделан из огнестойкого материала
  • Для задержки мелких частиц пепла
  • Для сбора пепла и крупного мусора
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 2,566
Масса (с упаковкой) (кг) 3,135
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 320 x 380
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Камины, печи
  • Уборка в мастерской
Оригинальные запасные части

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