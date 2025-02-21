Фильтр для золы / крупного мусора Premium
Фильтр для золы и крупного мусора в версии Premium (с фильтром тонкой очистки) для очистки каминов, грилей, отопительных и банных печей, а также сбора различного крупного мусора.
Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Для очистки каминов, грилей, банных печей, а также поглощения крупного мусора. Для любых бытовых пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.
Особенности и преимущества
Сделан из металла
- Надежный, долговечный.
- Огнеупорная
- Для золы
Фильтр сделан из огнестойкого материала
- Для задержки мелких частиц пепла
- Для сбора пепла и крупного мусора
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,566
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,135
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 320 x 380
Области применения
- Камины, печи
- Уборка в мастерской
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.