Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Для очистки каминов, грилей, банных печей, а также поглощения крупного мусора. Для любых бытовых пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.