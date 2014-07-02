Фильтр HEPA 13 (DS 5800/ DS 6000)
Фильтр HEPA 13 надежно задерживает 99,95 % частиц размером более 0,3 мкм. Этот специальный высокоэффективный фильтр обеспечивает надежную защиту от пыльцы, спор грибков, бактерий и выделений пылевых клещей.
Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher с аквафильтром (DS)
Фильтрация аллергенов, спор грибков, бактерий и пр. аллергенов
Быстрая и простая замена
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,136
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,175
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 111 x 55