Фильтр-мешок для станции робота-пылесоса (3 шт. по 4 л)

Высококачественные фильтры-мешки из нетканого материала для многофункциональной станции RVF 7 Comfort и станции очистки RCV 5 обеспечивают простое и гигиеничное удаление пыли и грязи.

Фильтры-мешки из прочного на разрыв нетканого материала подходят для многофункциональной станции RVF 7 и станции очистки RCV 5 и отличаются чрезвычайной прочностью материала и высокой степенью удержания пыли. Это обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания станции, благодаря чему робот-пылесос может работать еще более автономно. В комплект поставки входят три фильтр-мешка.

Особенности и преимущества
Нетканый материал обеспечивает оптимальное задержание пыли и стабильную силу всасывания
Прочный на разрыв нетканый материал прекрасно подходит для долгого применения
Запираемое входное отверстие для гигиеничной утилизации фильтр-мешка
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (с упаковкой) (кг) 0,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 185 x 155 x 145
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковровые напольные покрытия с коротким ворсом
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