Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала класса M, подходящие к пылесосам сухой уборки Kärcher. Количество: 200 шт.
Суперпрочный на разрыв, 3-слойный, класс M, оптовая упаковка, в 2 – 3 раза больший объем наполнения по сравнению с бумажным фильтр-мешком благодаря структуре материала. Стандартный вариант для моделей T 10/1 и T 12/1.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|200
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,054
|Масса (с упаковкой) (кг)
|12,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|445 x 365 x 5