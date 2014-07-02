Суперпрочный на разрыв, 3-слойный, класс M, оптовая упаковка, в 2 – 3 раза больший объем наполнения по сравнению с бумажным фильтр-мешком благодаря структуре материала. Стандартный вариант для моделей T 10/1 и T 12/1.