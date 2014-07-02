Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала класса M, подходящие к пылесосам сухой уборки Kärcher. Количество: 200 шт.

Суперпрочный на разрыв, 3-слойный, класс M, оптовая упаковка, в 2 – 3 раза больший объем наполнения по сравнению с бумажным фильтр-мешком благодаря структуре материала. Стандартный вариант для моделей T 10/1 и T 12/1.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 200
Цвет белый
Масса (кг) 0,054
Масса (с упаковкой) (кг) 12,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 445 x 365 x 5
Совместимая техника
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