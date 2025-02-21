Фильтр-мешки из нетканого материала

Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора подходят к пылесосу Kärcher VC 2.

Фильтр-мешки из нетканого материала, подходящие к пылесосу VC 2, снабжены практичной заслонкой, позволяющей выбрасывать собранный мусор, не вступая в контакт с ним.

Особенности и преимущества
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой
  • Для гигиеничной утилизации мусора
Большая вместимость
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет белый
Масса (кг) 0,18
Масса (с упаковкой) (кг) 0,28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 160 x 32,5
Области применения
  • Сухой мусор
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026