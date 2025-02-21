Фильтр-мешки из нетканого материала KFI 487

Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала, прекрасно подходящие для сбора сухого и влажного мусора. Подходят к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher.

Чрезвычайно прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала KFI 487 обеспечивают эффективную фильтрацию пыли при высокой силе всасывания. Они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. Фильтр-мешки разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4-7, KWD 4–6 и MV 4–6. Они могут также использоваться в моющих пылесосах Kärcher SE 5, SE 6, SE 5.100 и SE 6.100. В комплект поставки входит 4 мешка.

Особенности и преимущества
Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Трехслойный нетканый материал
  • Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
  • Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет белый
Масса (кг) 0,225
Масса (с упаковкой) (кг) 0,354
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 190 x 13
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
