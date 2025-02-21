Фильтр-мешки из нетканого материала KFI 487
Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала, прекрасно подходящие для сбора сухого и влажного мусора. Подходят к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher.
Чрезвычайно прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала KFI 487 обеспечивают эффективную фильтрацию пыли при высокой силе всасывания. Они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. Фильтр-мешки разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4-7, KWD 4–6 и MV 4–6. Они могут также использоваться в моющих пылесосах Kärcher SE 5, SE 6, SE 5.100 и SE 6.100. В комплект поставки входит 4 мешка.
Особенности и преимущества
Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Трехслойный нетканый материал
- Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
- Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,225
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,354
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 190 x 13
Области применения
- Сухой мусор
- Влажный мусор