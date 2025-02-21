Фильтр-мешки из нетканого материала Renovation KFI 489
Специальные фильтр-мешки из нетканого материала, обеспечивающие долгое сохранение высокой силы всасывания при сборе мелкой пыли во время ремонта и работы с электроинструментами. Подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher.
Специальные фильтр-мешки из нетканого материала Renovation KFI 489 идеально подходят для уборки сухой и влажной грязи, а также отлично справляются с мелкой пылью, образующейся при ремонтных работах и при использовании электроинструментов. Пятислойный, чрезвычайно прочный на разрыв нетканый материал с входным фильтром предотвращает забивание поверхности фильтра, обеспечивая неизменно высокую мощность всасывания и оптимальную фильтрацию пыли во время использования. Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6. Комплект поставки: 4 пакета.
Особенности и преимущества
Пятислойный фильтровальный материал с предварительным фильтром
- Обеспечивает долгое сохранение высокой силы всасывания и оптимальную фильтрацию пыли.
- Для непрерывной работы.
- Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,27
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,37
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 185 x 68
Области применения
- Мелкая пыль
- Сухой мусор
- Влажный мусор
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте