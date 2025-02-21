Фильтр-мешки из нетканого материала Renovation KFI 489

Специальные фильтр-мешки из нетканого материала, обеспечивающие долгое сохранение высокой силы всасывания при сборе мелкой пыли во время ремонта и работы с электроинструментами. Подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher.

Специальные фильтр-мешки из нетканого материала Renovation KFI 489 идеально подходят для уборки сухой и влажной грязи, а также отлично справляются с мелкой пылью, образующейся при ремонтных работах и при использовании электроинструментов. Пятислойный, чрезвычайно прочный на разрыв нетканый материал с входным фильтром предотвращает забивание поверхности фильтра, обеспечивая неизменно высокую мощность всасывания и оптимальную фильтрацию пыли во время использования. Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6. Комплект поставки: 4 пакета.

Особенности и преимущества
Пятислойный фильтровальный материал с предварительным фильтром
  • Обеспечивает долгое сохранение высокой силы всасывания и оптимальную фильтрацию пыли.
  • Для непрерывной работы.
  • Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет серый
Масса (кг) 0,27
Масса (с упаковкой) (кг) 0,37
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 265 x 185 x 68
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мелкая пыль
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
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