Фильтр тонкой очистки воды, 100 мкм, R 1"

Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 100 мкм, макс. температура 60 °C. Для установки на входе аппарата. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 1".

Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 100 мкм, рассчитанный на температуру до 60 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Устанавливается на входе аппарата. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 1".

Спецификации

Технические характеристики

Подключение воды (в дюймах) 1″
Масса (с упаковкой) (кг) 0,408
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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