Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 100 мкм, рассчитанный на температуру до 60 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Устанавливается на входе аппарата. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 1".