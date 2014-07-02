Фильтр тонкой очистки воды с адаптером
Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 125 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1". Фильтр тонкой очистки воды способен увеличить срок службы аппарата минимум в два раза. Рекомендуется приобретать ко всем минимойкам и аппаратам Karcher.
Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 125 мкм, рассчитанный на температуру до 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Устанавливается на входе аппарата. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".
Спецификации
Технические характеристики
|Подключение воды (в дюймах)
|3/4″ / 1″
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,302
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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