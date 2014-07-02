Фильтр тонкой очистки воды с адаптером

Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 125 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1". Фильтр тонкой очистки воды способен увеличить срок службы аппарата минимум в два раза. Рекомендуется приобретать ко всем минимойкам и аппаратам Karcher.