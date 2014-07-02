Флисовый фильтр мешок
Очень прочный флисовый фильтр мешок. Гораздо более устойчив к разрыву чем бумажные мешки.
Флисовые фильтр-мешки (4 шт.) чрезвычайно устойчивые, имеют повышенную степень фильтрации, что позволяет работать намного дольше, чем с обычным бумажным фильтр-мешком. Подходит для пылеса WD 7.700 P.
Особенности и преимущества
Подходит к любым хозяйственным пылесосам Kärcher серии WD 7.
Невероятно высокая устойчивость к разрывам
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,185
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,268
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 195 x 8
Области применения
- Сухой мусор
- Влажный мусор