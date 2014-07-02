Флисовый фильтр мешок

Очень прочный флисовый фильтр мешок. Гораздо более устойчив к разрыву чем бумажные мешки.

Флисовые фильтр-мешки (4 шт.) чрезвычайно устойчивые, имеют повышенную степень фильтрации, что позволяет работать намного дольше, чем с обычным бумажным фильтр-мешком. Подходит для пылеса WD 7.700 P.

Особенности и преимущества
Подходит к любым хозяйственным пылесосам Kärcher серии WD 7.
Невероятно высокая устойчивость к разрывам
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет белый
Масса (кг) 0,185
Масса (с упаковкой) (кг) 0,268
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 195 x 8
Области применения
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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