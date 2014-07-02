Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me

Приспособление для очистки поверхностей со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Может использоваться для чистки горячей водой (до 85 °C).

Приспособление FRV 30 Me в корпусе из нержавеющей стали позволяет использовать для чистки горячую воду (до 85 °C). Встроенное устройство для отсасывания грязной воды повышает эффективность уборки в помещениях и на открытом воздухе. Высококачественное приспособление оснащается термостойким полиуретановым отводящим шлангом длиной 7,5 м, не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Технические характеристики: макс. 250 бар / 1300 л/ч. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 6,35
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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