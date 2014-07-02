Грязевая фреза, 040
Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85 °C
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Давление (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер сопла ( )
|40
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,57
Оригинальные запасные части
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